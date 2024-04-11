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Израиль

"Кан": после боевого вылета в Газу истребитель F-15 ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку

время публикации: 11 апреля 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 16:52
"Кан": после боевого вылета в Газу истребитель F-15 ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку
Moshe Shai/FLASH90

В четверг, 11 апреля, на авиабазе Тель-Ноф истребитель F-15 ЦАХАЛа после боевого вылета в сектор Газы совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, сообщает "Кан". Пострадавших нет.

Судя по имеющимся данным, при посадке не выпустились шасси, подвешенное вооружение упало на землю, и в итоге самолет приземлился "на брюхо".

Представитель ЦАХАЛа сообщил: "Во время приземления истребителя на базе ЦАХАЛа в центре страны произошла техническая неисправность в шасси самолета. Экипаж справился с инцидентом и совершил вынужденную посадку. Во время вынужденной посадки самолет получил повреждения. Пострадавших нет, инцидент расследуется".

Отметим, что сегодня авиабазу Тель-Ноф посещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

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Нетаниягу посетил авиабазу Тель-Ноф и выступил с заявлением