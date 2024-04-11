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Израиль

ЦАХАЛ проводит операцию в центре сектора Газы: ночью были атакованы десятки целей. Видео

время публикации: 11 апреля 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 12:14
ЦАХАЛ проводит операцию в центре сектора Газы: ночью были атакованы десятки целей. Видео
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 11 апреля 162-я дивизия начала наземную операцию в центральной части сектора Газы. ЦАХАЛ атаковал десятки террористических объектов на земле и под землей.

В операции задействованы силы 401-1 бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", 933-й пехотной бригады "Нахаль" и 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш".

Отдельно сообщается о ликвидации террориста, вышедшего из туннеля, и обнаруженных ракетных установок.

ВМС ЦАХАЛа атаковали несколько целей на побережье сектора Газы.

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