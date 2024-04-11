ЦАХАЛ проводит операцию в центре сектора Газы: ночью были атакованы десятки целей. Видео

В ночь на 11 апреля 162-я дивизия начала наземную операцию в центральной части сектора Газы. ЦАХАЛ атаковал десятки террористических объектов на земле и под землей.

В операции задействованы силы 401-1 бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", 933-й пехотной бригады "Нахаль" и 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш".

Отдельно сообщается о ликвидации террориста, вышедшего из туннеля, и обнаруженных ракетных установок.

ВМС ЦАХАЛа атаковали несколько целей на побережье сектора Газы.