Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 11 апреля, температура незначительно повысится, но будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен слабый дождь, в основном на севере.

В Иерусалиме – 9-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 18-30, в Беэр-Шеве – 12-24, в Мицпе-Рамоне – 10-19, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-25, на Голанских высотах – 12-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник – местами дожди. Во вторник-среду – повышение температуры, солнечно.