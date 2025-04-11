На севере Израиля тяжело травмирован юноша
время публикации: 11 апреля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 06:27
В ночь на 11 апреля в Басмат-Тивоне на улице Афулат 19-летний юноша упал с высоты около семи метров и получил тяжелые травмы.
Пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе в тяжелом и нестабильном состоянии с травмами лица и живота, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Обстоятельства этого происшествия уточняются.
Полиция пока не комментирует этот инцидент.