Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа на юге сектора Газы, ответным огнем трое боевиков ликвидированы

В пятницу, 11 апреля, группа террористов обстреляла военнослужащих ЦАХАЛа, действующих на юге сектора Газы.

Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по группе, ликвидировав двух террористов.

Вскоре после этого самолет ВВС атаковал и ликвидировал еще одного террориста из этой группы.

В результате обстрела, произведенного группой террористов, офицер ЦАХАЛа получил ранение средней тяжести. Он был доставлен в больницу, его семья проинформирована о произошедшем.