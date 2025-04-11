Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа на юге сектора Газы, ответным огнем трое боевиков ликвидированы
время публикации: 11 апреля 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 22:19
В пятницу, 11 апреля, группа террористов обстреляла военнослужащих ЦАХАЛа, действующих на юге сектора Газы.
Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по группе, ликвидировав двух террористов.
Вскоре после этого самолет ВВС атаковал и ликвидировал еще одного террориста из этой группы.
В результате обстрела, произведенного группой террористов, офицер ЦАХАЛа получил ранение средней тяжести. Он был доставлен в больницу, его семья проинформирована о произошедшем.