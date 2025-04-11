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Израиль

Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа на юге сектора Газы, ответным огнем трое боевиков ликвидированы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 22:19
Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа на юге сектора Газы, ответным огнем трое боевиков ликвидированы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 11 апреля, группа террористов обстреляла военнослужащих ЦАХАЛа, действующих на юге сектора Газы.

Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по группе, ликвидировав двух террористов.

Вскоре после этого самолет ВВС атаковал и ликвидировал еще одного террориста из этой группы.

В результате обстрела, произведенного группой террористов, офицер ЦАХАЛа получил ранение средней тяжести. Он был доставлен в больницу, его семья проинформирована о произошедшем.

Израиль
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