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Израиль

В Рамле застрелены трое мужчин

Мада
Полиция
время публикации: 11 апреля 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 20:47
В Рамле застрелены трое мужчин
Пресс-служба МАДА

В пятницу, 11 апреля, около 20:00, трое мужчин в возрасте около 30 лет были застрелены возле кальян-бара на улице Бялик в Рамле. Прибывшие на место происшествия парамедики были вынуждены констатировать смерть все троих.

Находящиеся на месте сотрудники полиции приступили к сбору улик совместно со следователями-криминалистами. Предположительно, речь идет о криминальном конфликте.

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