В Рамле застрелены трое мужчин

В пятницу, 11 апреля, около 20:00, трое мужчин в возрасте около 30 лет были застрелены возле кальян-бара на улице Бялик в Рамле. Прибывшие на место происшествия парамедики были вынуждены констатировать смерть все троих.

Находящиеся на месте сотрудники полиции приступили к сбору улик совместно со следователями-криминалистами. Предположительно, речь идет о криминальном конфликте.