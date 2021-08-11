Возвращение "фиолетового стандарта". Тесты на коронавирус для детей с трех лет

В среду, 11 августа, министерский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта". Заседание кабинета продолжалось более четырех часов.

Согласно сообщениям в СМИ, министр иностранных дел Яир Лапид, находящийся с официальным визитом в Марокко, участвовал в обсуждении удаленно c помощью Zoom. Министр финансов Авигдор Либерман в заседании не участвовал, вместо него присутствовали представители финансового ведомства.

Ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Это правило вступит в силу с 18 августа.

На заседании кабинета было принято решение о возвращение к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.

Это правило не распространяется на магазины площадь менее 100 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:



В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек - на улице. Ограничение вступает в силу 18 августа.

Согласно плану, если в конце августа не будет объявлен локдаун, то, в соответствии с одобренным главой правительства планом, занятия во всех учебных заведениях начнутся 1 сентября. При этом будут использоваться несколько так называемых "степеней защиты", они предполагают проведение серологических тестов, а также экспресс-тестов, которые будут должны делать родители своим детям перед за 48 часов до начала учебного года, соблюдение общих санитарных правил, а также проведение выборочных проверок в "красных" и "оранжевых" городах.

В "красных" и "оранжевых" городах в параллелях 5 и 6 классов каждые 2 класса будут разделены на 3 класса.

В классах, где будет выявлен случай заражения, в течение недели школьники будут проходить тесты на коронавирус. Эта модель сейчас отрабатывается в религиозных учебных заведениях, в которых учебный год открылся 9 августа.