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NEWSru.co.il :: В Израиле11 августа 2021 г., 18:47

ЦАХАЛ отказывается от профайлинга призывников по "индексу качества"

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ЦАХАЛ отказывается от профайлинга призывников по "индексу качества"

Командование Армии обороны Израиля приняло решение о коренной реформе системы отбора призывников. В частности, будет отменен Индекс качества призывника (КАБА) и изменены критерии первоначальной психотехнической сортировки (ДАПАР).

Планируется внести и другие изменения в процедуру отбора, в частности, изначально проверять их командный потенциал. Призывники смогут подавать апелляции на полученные оценки. Цель реформы – создать равные условия для призывников.

На сегодняшний день индекс качества в первую очередь зависит от психотехнического экзамена. Учитываются также результаты собеседования с призывником и число лет учебы. Полученный индекс качества находился в диапазоне от 41 до 56.


Эта система вызывала значительную критику. Противники индекса утверждали, что он не помогает установить, какая воинская специальность подходит призывнику, а фактически является отражением социоэкономического положения его семьи. Например, репатрианты могли недосчитаться баллов из-за недостаточного знания иврита.

Реформа устанавливает комплексный подход. Теперь будут учитываться интеллектуальные способности, психологическая устойчивость, таланты и навыки, способность привыкать к изменению обстоятельств, командный потенциал, однако значение сохранит и длительность обучения.

Предполагается, что подобная дифференцированная система поможет подобрать подходящую каждому воинскую специальность и максимально использовать потенциал призывника, с учетом его мотивации.

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