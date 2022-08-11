В Иерусалиме автобус совершил наезд на людей на тротуаре: есть погибшие и пострадавшие

На улице Шамгар в Иерусалиме автобус номер 402 компании "Эгед" выехал на тротуар и врезался в стену торгового центра. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают с места происшествия, что имеются погибшие и пострадавшие.

Добровольцы организации ЗАКА сообщили о гибели не менее трех человек. (Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух погибших и пострадавшем в критическом состоянии).

Служба скорой помощи передала, что погибли 30-летняя женщина и трехлетняя девочка. Позднее из-под автобуса было извлечено тело 7-летней девочки.

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Сообщается о шести пострадавших, из которых один человек в тяжелом состоянии (женщина примерно 20 лет); двое (среди них шестилетний ребенок) в состоянии средней тяжести; трое - пострадали легко.

На месте работают спасательные службы.

Телеканал "Кан-11" передал, что под автобусом могут находиться другие пострадавшие.

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Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала в своем "твиттере" видео с места происшествия.

ראשוני: אוטובוס איבד שליטה והתנגש בחנות ברחוב שמגר בירושלים, שני פצועים במצב אנוש במקום@SuleimanMas1 @carmeldangor pic.twitter.com/ECi7xVMpjo — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2022

Пресс-служба правоохранительных органов передала: "Некоторое время назад произошла авария с участием автобуса на улице Шамгар в Иерусалиме, водитель которого, по всей видимости потерял над ним контроль и совершил наезд на пешеходов. Крупные силы полиции находятся на месте происшествия, следователи дорожной полиции расследуют причины аварии. Мы призываем население не приближаться к месту аварии, чтобы позволить спасательным службам выполнить их работу".

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На место аварии приехал начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.

Новостная служба медиакорпорации "Кешет" приводит слова свидетеля происшествия, находившегося в автобусе. По его автобусе незадолго до аварии водитель сказал, что отказали тормоза. А после этого он сбил заграждение тротуара и сбил людей, стоявших на остановке.