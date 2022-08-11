В Иерусалиме автобус совершил наезд на людей на тротуаре: есть погибшие и пострадавшие
На улице Шамгар в Иерусалиме автобус номер 402 компании "Эгед" выехал на тротуар и врезался в стену торгового центра. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают с места происшествия, что имеются погибшие и пострадавшие.
Добровольцы организации ЗАКА сообщили о гибели не менее трех человек. (Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух погибших и пострадавшем в критическом состоянии).
Служба скорой помощи передала, что погибли 30-летняя женщина и трехлетняя девочка. Позднее из-под автобуса было извлечено тело 7-летней девочки.
Сообщается о шести пострадавших, из которых один человек в тяжелом состоянии (женщина примерно 20 лет); двое (среди них шестилетний ребенок) в состоянии средней тяжести; трое - пострадали легко.
На месте работают спасательные службы.
Телеканал "Кан-11" передал, что под автобусом могут находиться другие пострадавшие.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала в своем "твиттере" видео с места происшествия.
ראשוני: אוטובוס איבד שליטה והתנגש בחנות ברחוב שמגר בירושלים, שני פצועים במצב אנוש במקום@SuleimanMas1 @carmeldangor pic.twitter.com/ECi7xVMpjo— כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2022
Пресс-служба правоохранительных органов передала: "Некоторое время назад произошла авария с участием автобуса на улице Шамгар в Иерусалиме, водитель которого, по всей видимости потерял над ним контроль и совершил наезд на пешеходов. Крупные силы полиции находятся на месте происшествия, следователи дорожной полиции расследуют причины аварии. Мы призываем население не приближаться к месту аварии, чтобы позволить спасательным службам выполнить их работу".
На место аварии приехал начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.
Новостная служба медиакорпорации "Кешет" приводит слова свидетеля происшествия, находившегося в автобусе. По его автобусе незадолго до аварии водитель сказал, что отказали тормоза. А после этого он сбил заграждение тротуара и сбил людей, стоявших на остановке.