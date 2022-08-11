Итоги праймериз в "Ликуде": из русскоязычных на реальном месте только Эдельштейн

Завершается подсчет голосов, поданных на праймериз в предвыборный список партии "Ликуд", лидером которой является Биньямин Нетаниягу. Предвыборный список партии выглядит так

1. Биньямин Нетаниягу

2. Ярив Левин

3. Эли Коэн

4. Йоав Галант

5. Давид Амсалем

6. Амир Охана

7. Йоав Киш

8. Нир Баркат

9. Мири Регев

10. Мики Зоар

11. Ави Дихтер

12. Исраэль Кац

13. Шломо Караи

14. Забронированное место для кандидата, которого кооптирует глава партии

15. Дани Данон

16. Забронированное местот для кандидата, которого кооптирует глава партии

17. Давид Битан

18. Юлий Эдельштейн

19. Элиягу Ревиво (округ Шфела)

20. Галит Дистель-Атбариан (место, забронированное для женщины)

21. Нисим Ватури (округ Галилеи и Амаким)

22. Шалом Данино (округ Негева)

23. Хаим Кац

24. Офир Акунис

25. Тали Готлиб (забронированное место для женщины-дебютантки)

26. Ханох Миливецки (округ Дан)

27. Боаз Бисмут

28. Забронированное место для кандидата, кооптированного главой партии

Члены "Ликуда" утвердили просьбу главы партии Биньямина Нетаниягу кооптировать в список пять человек по своему усмотрению. Для этого отведены 14, 16, 28, 37 и 43 места.

На реальном месте в предвыборном списке лишь один русскоязычный кандидат: Юлий Эдельштейн. Бывшая депутат Тали Плосков, которая баллотировалась через общеизраильский список, а также баллотировавшиеся активисты Борис Апличук и Михаил Лобовиков оказались на нереальных для попадания в Кнессет местах.

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Шесть депутатов, находившихся во фракции "Ликуд" в Кнессете 24-го созыва, не попали на реальные места в предвыборном списке: Кети Шитрит, Керен Барак, Фатин Мула, Гади Еворкан и Цахи Анегби. Последний был депутатом Кнессета с перерывами более 30 лет.

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По данным общенациональных опросов, если бы выборы состоялись сейчас, "Ликуд" мог бы получить 33-35 депутатских мандатов.