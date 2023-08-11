Жаркие каникулы перед осенним марафоном Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Почти через две недели после завершения летней сессии Кнессета и начала парламентских каникул в коалиции понимают, что передышка им предоставлена очень ограниченная. С одной стороны, действительно почти нет парламентской деятельности, законы реформы не продвигаются и заседания комиссий не проводятся. Ослаб и масштаб протестов. То ли лето виновато, то ли все то же отсутствие продвижения реформы, то ли естественная после более чем тридцати недель демонстраций усталость. Так или иначе, но накал акций протеста заметно снизился.

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Однако временное прекращение боев не означает окончания войны или даже перемирия. Обе стороны, в первую очередь коалиция, продолжают маневрировать, пытаясь создать наиболее выгодную для себя позицию перед почти неизбежным новым витком противостояния, который ожидается в октябре. Проблема Биньямина Нетаниягу заключается в том, что далеко не всё в сложившейся ситуации зависит от него.

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В сентябре Верховный суд проведет три заседания, исход которых во многом определит весь дальнейший ход борьбы. 7 сентября БАГАЦ рассмотрит апелляцию, поданную на решение министра юстиции Ярива Левина не созывать комиссию по назначению судей. Три недели спустя БАГАЦ рассмотрит апелляцию по закону о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять свои обязанности. Между этим двумя заседаниями состоится главное, по мнению многих судьбоносное: 12 сентября БАГАЦ рассмотрит апелляцию против закона об ограничении действия принципа неприемлемости. Любое лобовое решение – отменить закон целиком или оставить его целиком в силе станет сигналом к началу нового витка противостояния. Обе стороны понимают это и обе стороны этого не хотят, особенно если обратить внимание на то, что второй стороной перестала быть оппозиция. Судя по событиям последних двух недель, и в особенности последних дней, Биньямин Нетаниягу и его окружение решили, что переговоры с оппозицией ни к чему не приведут, и перешли к диалогу, пока непрямому, закулисному, с теми, кто на самом деле, являются второй стороной, то есть с юридической системой.

Нужно сказать честно, в представлении о том, как должны складываться отношения юридической и политической систем, есть очень мало разницы между Биньямином Нетаниягу и Яиром Лапидом, а тем более между Биньмином Нетаниягу и Гидеоном Сааром, и у меня нет точного ответа на вопрос о том, кто сильнее стремится к реформированию системы этих отношений. Но, как известно, мировоззрение и политика очень редко идут вместе. Нетаниягу оказался в ситуации, когда политический союз он заключил с теми, кто действительно готов идти до конца, пытаясь лишить юридическую систему инструментов власти, а Лапид, Саар и Ганц оказались в политическом союзе с теми, кто ни на какие компромиссы не готов.

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Чтобы выбраться из этого тупика, который к тому же сопровождается неутешительными опросами, в коалиции начали диалог с Верховным судом. Этот диалог принимает самые разные формы: отказ премьер-министра декларировать, что какими бы ни были решения БАГАЦа в сентябре, он их выполнит, попытки министра юстиции предложить тот или иной вариант соглашений, позволяющих созвать комиссию по выбору судей. Шаг вперед, шаг назад. Одно резкое заявление, и тут же одно миролюбивое. Кнут и пряник. Коалиция ведет публичные переговоры с Верховным судом.

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В Гиват-Раме, в свою очередь, тоже не хотят анархии и хаоса. В октябре глава Верховного суда Эстер Хайют уходит на пенсию, и ей бы очень хотелось оставить после себя функционирующую систему, а не ведущую бой на выживание осажденную крепость. Это не значит, что Хайют готова согласиться на январские тезисы Левина. Это только означает, что в коалиции пришли к выводу о большей перспективности переговоров с судейскими, чем с политическими.

Первые искорки компромисса видны невооруженным глазом. БАГАЦ даже не будет рассматривать возможность полной отмены закона о "нивцаруте", речь при рассмотрении апелляции пойдет лишь о том, когда этот закон вступит в силу – сразу, как того хотят в коалиции, или только в Кнессете следующего созыва, как того требовал один из подавших апелляцию депутат Одед Форер (НДИ). По его словам, это снимает клеймо персональности с данного закона. Вступление закона в силу только в Кнессете 26-го созыва сделает этот закон общим, а не обслуживающим интересы Биньямина Нетаниягу, который опасается, что юридический советник правительства отправит его в "нивцарут". Закон останется в силе, но действовать начнет не сразу.

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Комментаторы не исключают того, что аналогичную компромиссную модель судьи применят и при рассмотрении закона об ограничении действия принципа неприемлемости. Судьям будет очень тяжело просто отменить Основной закон. Это действительно переход черты, которая даже для многих апологетов Аарона Барака является ярко-красной, запрещенной для пересечения. А вот перенос начала действия закона на следующий Кнессет (не без тайной мысли, что в том, следующем Кнессете коалицию будут формировать совсем другие люди, которые закон отменят) может стать решением.

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Однако решающим вопросом станет комиссия по назначению судей, вернее изменение ее состава. Не вдаваясь сейчас в детали, скажем только, что коалиции более всего важны два ближайших назначения: глава Верховного суда, который сменит Эстер Хайют, и тот, кто сменит судью Анат Барон. Важность главы Верховного суда очевидна. Если Хайют и Барон сменят консервативные судьи, то соотношение сил в Верховном суде станет почти паритетным. Хайют это понимает так же хорошо, как и все остальные, и будет сопротивляться.

В лагере Ярива Левина далеко не все довольны, и, с точки зрения их мировоззрения, у них есть основания быть недовольными. От реформы, предложенной Левином 4 января 2023 года, почти ничего не осталось. За тактические ошибки иногда приходится платить стратегическими поражениями. Ошибки при формировании, подготовке, представлении, объяснении населению одной из самых серьезных в истории государства реформ консервативный лагерь едва не заплатил (и еще не очевидно, что не заплатит) тяжелейшим поражением.

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И дело не только в протестах, армии или экономике. В "Ликуде" все громче говорят о том, что больше односторонне утвержденных законов не будет. В коалиции ультраортодоксы все громче говорят о том, что им поднадоела эта возня с реформой, не приносящая ничего кроме головной боли. Они хотят закон о призыве (об этом чуть позже) и чтобы их оставили в покое.

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Видя все это, Нетаниягу попытается прийти к соглашению с Хайют и привести туда Левина. А если ко всему этому удастся присовокупить еще и досудебную сделку на выгодных условиях, на Бальфур согласятся на такую сделку почти сразу.

В оппозиции без особого восторга наблюдают за тем, как Нетаниягу пытается выстроить новую линию переговоров. Особенно это беспокоит "Еш Атид". Главе "Махане Мамлахти" Бени Ганцу это тоже не по душе, но пока опросы достаточно последовательно отдают ему не только место главы партии, набирающей наибольшее число мандатов, но и роль того, кто, если бы выборы состоялись сегодня, сформировал бы коалицию, Ганц готов наслаждаться летним отдыхом. Лапиду нужен прорыв, нужна позиция для контратаки, но, пока с ним никто не ведет переговоры и не продвигает законопроекты односторонне, такой позиции нет. Яир Лапид и Авигдор Либерман ждут начала зимней сессии. Ждут закона о призыве. Этот закон является первой задачей, которую Нетаниягу предстоит решать после возвращения с каникул. В "Яадут а-Тора" больше не готовы ждать, и коалиции придется решать почти неразрешимую задачу: утверждать закон, который возможно не будет отменен БАГАЦем, но возмутит коалиционных партнеров, или продвигать закон, которого хотят Гольдкнопф и Гафни, но который, помимо вмешательства БАГАЦа, гарантированно столкнется с новой волной протестов и даст платформу Лапиду и Либерману для новых обвинений Нетаниягу в том, что он "заложник харедим". Какое решение примет премьер-министр, не знает, разумеется, никто, вероятно даже он сам. Но, судя по словам его приближенных, он попытается либо добиться новой отсрочки (шанс призрачен), либо построить некую конструкцию закона, которая позволит БАГАЦу его не отменять. Уличных протестов это не отменит, несмотря на то, что закон о преодолении вето БАГАЦа ("пискат итгабрут") и Основной закон о важности изучения Торы сошли с повестки дня.

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Пока что Биньямин Нетаниягу всеми силами пытается сменить повестку дня. 9 августа депутаты от "Ликуда" и остальных коалиционных партий получили распоряжение находиться в следующую среду в Кнессете в связи с внеочередным пленарным заседанием парламента. Обычно для созыва заседания Кнессета летом требуются чрезвычайные обстоятельства. В данном случае речь идет о голосовании по пакету "социальных законов", которые коалиции очень важно показать избирателям.

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И Саудовская Аравия. Никто, на самом деле, не знает, как близок или далек Израиль от полной или частичной нормализации отношений с этой страной. Однако торжественные реляции на 14-м канале и полные радужных перспектив выступления министра иностранных дел Эли Коэна наводят на мысль о некоем политическом контексте заявлений о "вот-вот" соглашении с саудитами. Кстати в той же степени о политизации этого суперважного процесса свидетельствуют и неодобрительные выступления со стороны противников этого правительства. Журналист Равив Друкер, например, написал в газете "Гаарец" на этой неделе, что "нормализация с Саудовской Аравией – это хорошо для Нетаниягу, но неочевидно, что хорошо для Израиля, так как ускорит путь в сторону двунационального государства, еще глубже закопав палестинский вопрос". Противники Биньямина Нетаниягу находят немало объяснений, почему возможное, хотя, по мнению большинства специалистов, еще далекое соглашение с Саудовской Аравией, это хорошо для Нетаниягу, но плохо для Израиля. Политика властвует над всем. Именно поэтому тема Саудовской Аравии и возможного соглашения с этой страной продолжит сопровождать нас в ближайшие месяцы.

Парадоксально, но в очередной раз одна из главных тем недели почти наверняка не скажется на политической ситуации. Столкновение возле Бурки, гибель 19-летнего Кусайя Матана и тяжелое ранение Йехиэля Индора вряд ли слишком сильно заинтересуют среднего израильтянина, которому если не совсем одинаково, то почти одинаково чужды поселенцы из форпостов и палестинские арабы. И высказывания главы ШАБАКа о "еврейском терроре" только усилили это безразличие.

И последнее. Решение о прекращении оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Украины, спасающимся в Израиле от войны, захлестнувшей их страну, помимо стороны моральной (вернее, аморальной), имеет и сторону политическую. На право-религиозном фланге израильской политики давно перестали вести активную борьбу за голоса русскоязычных избирателей. "Те, кто с нами – с нами. За тех, кто не с нами, бороться бесполезно", – считают там. Эта позиция не настолько однозначна, чтобы политики правого лагеря могли себе позволить настолько явно демонстрировать полное наплевательство по отношению к тому, что волнует многих избирателей. Тех, чьих голосов консерваторы могут не досчитаться в день выборов в Кнессет 26-го созыва. И, как всегда, не обойтись без вопроса, который стал едва ли не рефреном этой каденции Кнессета. Где Нетаниягу?