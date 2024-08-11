В самолете, летевшем из Бангкока в Тель-Авив, умер израильтянин

66-летний израильтянин, летевший рейсом авиакомпании "Эль-Аль" из Бангкока в Тель-Авив, умер во время полета.

"Едиот Ахронот" сообщает со ссылкой на "Эль-Аль", что пассажиру стало плохо, когда самолет был в воздухе, бортпроводники пытались ему помочь, но вскоре он потерял сознание, и врачу, находившемуся в самолете, пришлось констатировать его смерть.

По версии "Исраэль а-Йом", пассажир несколько часов оставался бездыханным в своем кресле. Пока находившиеся с ним рядом пассажиры не заметили, что он не подает признаков жизни. Смерть пассажира констатировал волонтер ЗАКА Йосеф Дорфман.

"Исраэль а-Йом" пишет, что 66-летний пассажир пожаловался стюардессе на плохое самочувствие и проблемы с желудком. Стюардессе несколько раз подходила к нему, позже он сказал, что чувствует себя лучше, что всё в порядка, и уснул. То, что он мертв, было обнаружено, когда подавали завтрак.

Тело умершего перенесли в хвостовую часть самолета. После приземления оно было передано сотрудникам релевантных служб.

Имя умершего не публикуется.