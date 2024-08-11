ЦАХАЛ: за сутки ВВС атаковали в Газе около 30 целей, в Рафиахе уничтожены террористы. Видео

Рано утром 11 августа в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, ударом с воздуха были ликвидированы три вооруженных боевика, вышедших из туннеля.

В районе Рафиаха продолжают действовать силы бригад "Нахаль" и "Гивати" (162-я дивизия).

Силы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ими были атакованы точки запуска ракет (10 августа).

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 30 целей в секторе Газы.