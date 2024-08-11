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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки ВВС атаковали в Газе около 30 целей, в Рафиахе уничтожены террористы. Видео

время публикации: 11 августа 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 08:57
ЦАХАЛ: за сутки ВВС атаковали в Газе около 30 целей, в Рафиахе уничтожены террористы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рано утром 11 августа в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, ударом с воздуха были ликвидированы три вооруженных боевика, вышедших из туннеля.

В районе Рафиаха продолжают действовать силы бригад "Нахаль" и "Гивати" (162-я дивизия).

Силы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Ими были атакованы точки запуска ракет (10 августа).

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 30 целей в секторе Газы.

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