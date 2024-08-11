ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 11 августа 2024 г., 01:36 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 05:26
ЦАХАЛ заявляет, что вечером 10 августа были нанесены удары по террористам "Хизбаллы", ракетным установкам и готовому к запуску БПЛА, зданиям военного назначения и складу оружия на юге Ливана.
Удары наносились по целям в районах Тир-Харфа, Хула, Калат-Даба, Ханин, Айта аш-Шааб, Аль-Хиам и Байда.
Подтверждено, что 10 августа с 19:27 до 19:44, было обнаружено несколько БПЛА, которые пересекли воздушную границу со стороны Ливана. Один беспилотник был перехвачен, другие упали на территории Израиля. Был причинен ущерб. Пострадавших нет.