ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ заявляет, что вечером 10 августа были нанесены удары по террористам "Хизбаллы", ракетным установкам и готовому к запуску БПЛА, зданиям военного назначения и складу оружия на юге Ливана.

Удары наносились по целям в районах Тир-Харфа, Хула, Калат-Даба, Ханин, Айта аш-Шааб, Аль-Хиам и Байда.

Подтверждено, что 10 августа с 19:27 до 19:44, было обнаружено несколько БПЛА, которые пересекли воздушную границу со стороны Ливана. Один беспилотник был перехвачен, другие упали на территории Израиля. Был причинен ущерб. Пострадавших нет.