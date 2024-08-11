Разрешено к публикации имя погибшего в результате теракта в Иорданской долине

Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате теракта в Иорданской долине. Это 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч.

В воскресенье, 11 августа, около 15:30 в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс, террористом или террористами были обстреляны два израильских автомобиля. В результате теракта один человек погиб, еще один был ранен.

Террорист или террористы скрылись с места теракта. Ведется их розыск.