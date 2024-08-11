x
11 августа 2024
|
последняя новость: 21:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2024
|
11 августа 2024
|
последняя новость: 21:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации имя погибшего в результате теракта в Иорданской долине

время публикации: 11 августа 2024 г., 19:51 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 19:51
Йонатан Дойч, 23 года, Бейт-Шеан
Из альбома семьи Дойч

Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате теракта в Иорданской долине. Это 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч.

В воскресенье, 11 августа, около 15:30 в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс, террористом или террористами были обстреляны два израильских автомобиля. В результате теракта один человек погиб, еще один был ранен.

Террорист или террористы скрылись с места теракта. Ведется их розыск.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2024

Теракт в Иорданской долине: обстреляны автомобили, один убитый и один раненый