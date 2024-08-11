Арест задержанных по делу о "Сде-Тейман" продлен до 13 августа

Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа сообщила, что военный суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и продлил арест подозреваемых в причинении телесных повреждений заключенному на базе "Сде-Тейман" до вторника, 13 августа, для завершения следственных действий.

"Военная прокуратура заявила в ходе заседания, что намерена передать следственные материалы защите еще до окончания следствия, а впоследствии суд постановил, что основные следственные материалы будут переданы защите до следующего заседания, чтобы это позволило защите аргументировать свою позицию относительно доказательной базы и возможности рассмотрения альтернативы аресту", – говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ранее по просьбе военной прокуратуры суд наложил запрет на публикацию любых данных о резервистах, задержанных в рамках расследования нарушений в изоляторе "Сде-Тейман". Это решение было принято из-за обеспокоенности за безопасность задержанных.