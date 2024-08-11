Арестован подозреваемый в нападении на туриста в Тель-Авиве: пострадавший остался парализованным

Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали 15-летнего подозреваемого, который нанес туристу удар ножом в спину в конце минувшей недели. В результате этого нападения, произошедшего 2 августа примерно в 2:30 ночи на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, пострадавший остался парализованным.

Сразу после нападения было начато расследование, в районе нападения были обнаружены двое подозреваемых, еще один был задержан на следующий день. Все они жители Тель-Авива в возрасте 13, 14 и 15 лет. В среду, 7 августа, был арестован четвертый подозреваемый, проживающий в Бат-Яме иностранный гражданин: именно он подозревается в нанесении туристу удара ножом. Он пытался изменить внешность, чтобы избежать ареста.

По подозрению полиции, группа подростков приставала к прохожим, они нападали на туристов, преследовали их, и один из подозреваемых нанес туристу удар ножом в спину, оставив нож в ране. Сразу после нападения подростки скрылись с места происшествия, некоторые из них избавились от своей одежды, чтобы их не могли узнать.

Пострадавший был доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии, ударом ножа нападавший повредил ему спинной мозг. Пострадавший до сих пор парализован ниже пояса.

Суд по делам несовершеннолетних несколько раз продлевал срок содержания подозреваемых под стражей, после чего они были освобождены на ограничительных условиях. После ареста ключевого подозреваемого он был доставлен в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 14 августа.