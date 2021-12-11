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NEWSru.co.il :: В Израиле11 декабря 2021 г., 16:07

Авария у перекрестка Гинатон. Причиной ДТП могла стать супружеская ссора

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Авария у перекрестка Гинатон. Причиной ДТП могла стать супружеская ссора

Полиция выясняет обстоятельства ДТП возле перекрестка Гинатон, недалеко от Лода.

Согласно возникшим подозрениям, супруги, находившиеся в машине, поспорили, после чего мужчина схватился за руль, несмотря на то, что автомобилем управляла его жена. Мужчина резко повернул руль, в результате чего машина съехала с шоссе и скатилась в кювет.

Состояние одного из супругов оценивается как среднее, второго – как легкое. Оба они доставлены в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине.


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