Авария у перекрестка Гинатон. Причиной ДТП могла стать супружеская ссора

Полиция выясняет обстоятельства ДТП возле перекрестка Гинатон, недалеко от Лода.

Согласно возникшим подозрениям, супруги, находившиеся в машине, поспорили, после чего мужчина схватился за руль, несмотря на то, что автомобилем управляла его жена. Мужчина резко повернул руль, в результате чего машина съехала с шоссе и скатилась в кювет.

Состояние одного из супругов оценивается как среднее, второго – как легкое. Оба они доставлены в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине.