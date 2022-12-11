Законы, портфели и назначения: началось дополнительное время формирования коалиции

11 декабря начался отсчет десяти дополнительных дней, предоставленных президентом Ицхаком Герцогом главе "Ликуда" Биньямину Нетаниягу для завершения процесса формирования коалиции.

Однако в окружении Нетаниягу уже заявляют, что возможно будет необходимость попросить еще четыре дня, так как до 21 декабря будет крайне трудно завершить все необходимые шаги перед приведением правительства к присяге.

12 декабря ожидается голосование по назначению нового спикера парламента. Ведущим кандидатом на эту должность является депутат Давид Амсалем ("Ликуд"), но окончательное решение еще не принято. На ту же должность претендует коллега Амсалема по партии, депутат Офир Акунис. Во фракции "Ликуд" требуют провести тайное голосование, если не будет соглашения об одном приемлемом кандидате.

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После назначения нового спикера "Ликуд" попытается в кратчайшие сроки утвердить два закона: "закон Дери", позволяющий назначить главу ШАС министром, и "закон Бен-Гвира", позволяющий расширить полномочия будущего министра национальной безопасности.

"Закон Дери" говорит о том, что депутат не может быть министром только в том случае, если отбывал наказание в тюрьме в течение последних семи лет. Напомним, что Дери недавно был приговорен к условному заключению, а в действующем законе, где говорится, что политик, осужденный на заключение, не может быть министром в течение семи лет, не сказано, идет ли речь о любом заключении или лишь о том, которое связано с непосредственным пребыванием осужденного в тюрьме. Ожидается, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не станет вмешиваться в процесс утверждения поправки, однако будущая оппозиция попытается по возможности затянуть обсуждение.

Поправка к административной инструкции, регулирующей работу полиции, в соответствии с которой, министр национальной безопасности получит дополнительные полномочия, также нуждается в утверждении в трех чтениях. Юридический советник правительства уже заявила, что возражает против этого закона, и в ее окружении отмечают, что она не станет защищать его в БАГАЦе, когда будет подана апелляция. Главное возражение Баарав-Миара сводится к тому, что Итамар Бен-Гвир требует тех же полномочий в отношении с генеральным инспектором полиции, что есть у министра обороны в отношениях с начальником генерального штаба ЦАХАЛа. "Речь идет о совершенно разных структурах и отношениях", – считает Баарав-Миара, По ее мнению, полномочия, которые хочет получить Бен-Гвир, лишат прокуратуру и полицию возможности принимать свободные решения в ходе следствий.

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Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал позицию Гали Баарав-Миары. "Не прошло и дня после того, как стало известно о законопроекте, а Гали Баарав-Миара уже атакует меня. Она позволила переходному правительству назначить юридического советника правительства, сделать многие другие назначения, что противоречит всем нормам. Только когда речь идет обо мне, она торопится высказаться против, даже не побеседовав со мной", – заявил Бен-Гвир.

Параллельно с законопроектами, утверждение которых вероятно столкнется с трудностями, Биньямин Нетаниягу продолжает распределение министерских портфелей внутри "Ликуда". В минувшие выходные публиковалась информация, что взвешивается возможность ротации в министерстве иностранных дел. Согласно информации, опубликованной "Кешет", первую половину каденции этот пост будет занимать бывший посол Израиля в ООН Рон Дермер, а вторую – либо Амир Охана, либо Исраэль Кац. Еще одна возможность – назначение Дермера на пост министра, координирующего работу Совета по национальной безопасности.

Еще один портфель, по поводу которого остается неясность – портфель министра просвещения. Как сообщает "Исраэль а-Йом", Мири Регев отказалась получить этот портфель, так как многие вопросы, касающиеся сферы деятельности министерства, переданы коалиционным партнерам "Ликуда". В то же время не исключено, что именно Регев возглавит минпрос, получив некую "компенсацию".

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В "Ликуде" утверждают, что все публикации на тему распределения портфелей преждевременны и необоснованны.