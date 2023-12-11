adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
12 - 22°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.698 ₪ 3.989 ₪
Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
12 - 22°
Эйлат:
17 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли трое военнослужащих, еще один погиб в результате аварии

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Эвьятар Коэн, Галь Бехер, Итай Пери, Гидеон Илани
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех военнослужащих за последние сутки – трое пали в боях в секторе Газы, один погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля.

    Имена погибших:

    Старшина резерва Гидеон Илани, 35 лет, из Асаэля, боец 2855-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою в секторе Газы.

    adv_12 m_ar_1

    Старшина резерва Итай Пери, 36 лет, из Модиина, связной роты 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

    adv_13 incontent_1

    Майор резерва Эвьятар Коэн, 42 года, из Кфар-Сабы, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Майор Галь Бехер, 34 года, из Оранита, офицер 36-й дивизии "Гааш", погиб в результате военной автокатастрофы на юге Израиля.

    adv_14 m_ar_2

    Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 8111-го батальона 5-й бригады.

    adv_15 incontent_2

    C 31 октября по 11 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 101 военнослужащий ЦАХАЛа.

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:10 66-й день войны в Израиле. Хронология событий
    05:53 ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли трое военнослужащих, еще один погиб в результате аварии
    05:04 Прогноз погоды на 11 декабря: среднесезонная температура, переменная облачность, местами дожди
    03:34 Economist: США дали понять Израилю, что войну в Газе надо завершить до конца года
    03:26 Из сектора Газы были обстреляны "Керем Шалом" и приграничные поселки
    03:09 Дональд Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
    01:46 "Кан": Смотрич обвинил специалистов минфина в антисемитизме
    00:55 В воскресенье в сектор Газы проследовали 100 грузовиков с гуманитарным грузом
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom