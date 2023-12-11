ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли трое военнослужащих, еще один погиб в результате аварии

ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех военнослужащих за последние сутки – трое пали в боях в секторе Газы, один погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля.

Имена погибших:

Старшина резерва Гидеон Илани, 35 лет, из Асаэля, боец 2855-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою в секторе Газы.

adv_12 m_ar_1

Старшина резерва Итай Пери, 36 лет, из Модиина, связной роты 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

adv_13 incontent_1

Майор резерва Эвьятар Коэн, 42 года, из Кфар-Сабы, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

Майор Галь Бехер, 34 года, из Оранита, офицер 36-й дивизии "Гааш", погиб в результате военной автокатастрофы на юге Израиля.

adv_14 m_ar_2

Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 8111-го батальона 5-й бригады.

adv_15 incontent_2

C 31 октября по 11 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 101 военнослужащий ЦАХАЛа.