ЦАХАЛ вернул в Ливан нарушившее границу стадо коров
время публикации: 11 декабря 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 09:11
Инспектор управления заповедников и национальных парков обнаружил утром в среду, 11 декабря, стадо коров в сопровождении пастушьей собаки, забредшее из Ливана на территорию израильского заповедника ручья Снир.
При помощи военнослужащих ЦАХАЛа нарушители границы были возвращены на ливанскую территорию.
В управлении заповедников сообщают, что заповедник ручья Снир уже открыт для посетителей, но только по предварительной записи.