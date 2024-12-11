ЦАХАЛ вернул в Ливан нарушившее границу стадо коров

Инспектор управления заповедников и национальных парков обнаружил утром в среду, 11 декабря, стадо коров в сопровождении пастушьей собаки, забредшее из Ливана на территорию израильского заповедника ручья Снир.

При помощи военнослужащих ЦАХАЛа нарушители границы были возвращены на ливанскую территорию.

В управлении заповедников сообщают, что заповедник ручья Снир уже открыт для посетителей, но только по предварительной записи.