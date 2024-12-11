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Израиль

ЦАХАЛ вернул в Ливан нарушившее границу стадо коров

Ливан
Заповедники/парки
время публикации: 11 декабря 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 09:11
ЦАХАЛ вернул в Ливан нарушившее границу стадо коров
Flash90. Фото: А.Султан

Инспектор управления заповедников и национальных парков обнаружил утром в среду, 11 декабря, стадо коров в сопровождении пастушьей собаки, забредшее из Ливана на территорию израильского заповедника ручья Снир.

При помощи военнослужащих ЦАХАЛа нарушители границы были возвращены на ливанскую территорию.

В управлении заповедников сообщают, что заповедник ручья Снир уже открыт для посетителей, но только по предварительной записи.

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