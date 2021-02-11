Разрешено к публикации: израильтяне без одобрения властей разрабатывали барражирующие боеприпасы для "страны Азии"

В четверг, 11 февраля, была разрешена к публикации информация о том, что по заказу некой "азиатской" страны группа израильских специалистов разработала барражирующие боеприпасы и даже испытала их на израильской территории.

В рамках проводимого расследования, к которому были привлечены полиция, спецслужбы и сотрудники министерства обороны, допрошены более 20 человек.

Заказчиком была "страна Азии", конкурирующая на оружейном рынке с Соединенными Штатами. Одобрения от властей Израиля разработчики не получали.

Со счетов подозреваемых конфискованы около 3 миллионов шекелей. По оценке следователей, стоимость разработки барражирующих боеприпасов для азиатского заказчика составляла десятки миллионов долларов.

Как отмечают редакции сайтов N12 и Ynet, этот громкий скандал может резко усложнить сотрудничество Израиля и США в оборонной сфере.

Пресс-служба полиции передает: следователи подразделения ЛАХАВ 433, ШАБАКа, МАЛАМа (отдел, отвечающий за безопасность в министерстве обороны) и экономического отдела государственной прокуратуры проводили расследование в течение нескольких месяцев. Были допрошены более 20 граждан Израиля, в том числе работающие в оборонной промышленности. Определен круг подозреваемых в совершении преступлений против государственной безопасности, преступлений в сфере нарушения правил экспортного контроля, преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, и других экономических преступлений.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые, получив заказ от организаций, связанных с зарубежным государством, занимались разработкой и производством оружия, испытаниями вооружений и вели переговоры по его продаже. Следователи пришли к выводу, что разработчики этого оружия действовали тайно, стремясь скрыть свою деятельность от властей Израиля.

Материалы расследования переданы в экономический отдел государственной прокуратуры.

Отметим, что публикации по поводу данного расследования ограничены решением суда.

На видео показан запуск ракеты в августе 2019 года, проводимый в рамках данной разработки (судя по заявлению пресс-службы полиции Израиля)