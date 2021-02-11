Частично возобновляют работу детсады и начальная школа

В четверг, 11 февраля, в соответствии с решением кабинета по борьбе с коронавирусом, в "зеленых", "желтых" и некоторых "оранжевых" (индекс не выше 6,5) населенных пунктах возобновляют работу детские сады, возвращаются в классы учащиеся начальной школы (с 1 по 4 классы).

В "красных" и "оранжевых" (с индексом выше 6,5) населенных пунктах занятия могут проводиться на открытом воздухе при соблюдения ограничения численности (не более 10 человек в группе).

Не все образовательные учреждения готовы к возобновлению деятельности. Поэтому родителям следует уточнять: открываются ли сегодня конкретные детсады и школы.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит назвал незаконной инициативу некоторых глав муниципалитетов, в соответствии с которой в образовательные учреждения допускались бы только привитые или переболевшие коронавирусом.

Напомним, что открытие системы образования будет проходить поэтапно.

Первый этап. 11 февраля



- Открытие детских садов и школ с первого по четвертый классы в "зеленых" и "желтых" городах.



- В "оранжевых" городах с индексом меньше 6.5, в которых процент вакцинированных среди людей старше 50 лет превышает 70%, занятия будут проводится так же, как в "зеленых" и "желтых" городах.



- В других населенных пунктах разрешена образовательная деятельность на открытом воздухе в группах до 10 человек (включая учителя).



- Приоритет в работе программы "Маген хинух" (тестирование на коронавирус среди школьников) будет отдан "оранжевым" городам с индексом 6,5 и ниже, где вакцинировано более 70%.



Второй этап. 23 февраля



- Вернутся к занятиям 5-6, 11-12 классы в "зеленых" и "желтых", а также "оранжевых" городах с индексом ниже 6.5, где вакцинировано более 70% лиц старше 50 лет.



Третий этап. 9 марта



- Начнутся очные занятия у учащихся 7–10 классов в "зеленых" и "желтых" городах, а также в "оранжевых" населенных пунктах с индексом 6.5 и ниже, где вакцинировано более 70% взрослых.



- Приоритет в работе программы "Маген хинух" (тестирование на коронавирус среди школьников) будет отдан "оранжевым" городам с индексом 6.5 и ниже, где вакцинировано более 70%.



(В сообщении пресс-служб министерств главы правительства, здравоохранения и образования отмечается, что окончательно план должен быть утвержден правительством. )

"ЦВЕТА"

По состоянию на 10 февраля, 79 населенных пунктов в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

При вычислении "индекса цвета" населенного пункта учитываются число зараженных на данный момент на 10 тысяч жителей, процент положительных тестов и еженедельная динамика эпидемии.

По оценке минздрава, "красными" в настоящее время считаются 18 относительно крупных городов (с населением более 30 тысяч): Цфат, Нетивот, Модиин-Илит, Тайбэ, Бейтар-Илит, Бней-Брак, Эльад, Рамле, Кирьят-Гат, Офаким, Бейт-Шемеш, Бака аль-Гарбия, Лод, Акко, Явне, Сдерот, Кирьят-Шмона, Бат-Ям.

Индекс выше 6,5 имеют города Ашдод, Тверия, Иерусалим, Ашкелон, Ор Йегуда, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Кирьят-Ата, Холон, Рош а-Айн, Кирьят-Бялик, Тамра, Реховот, Эйлат, Нацерет, Нетания, Афула, Ришон ле-Цион, Димона, Хадера, Ариэль, Беэр-Шева, Тель-Авив-Яффо, Нагария, Маале-Адумим, Шфарам, Од а-Шарон.

Индекс 6,5 и ниже среди "оранжевых" городов получили Модиин, Кацрин, Рамат-Ган, Кирьят-Ям, Раанана, Умм эль-Фахм, Кирьят-Моцкин, Сахнин, Нес-Циона.

"Желтых" населенных пунктов 55.

44 считаются "зелеными". Среди них нет ни одного относительно крупного города.

С 11 февраля возобновляется учеба в начальных школах "зеленых", "желтых" и "оранжевых" населенных пунктах с индексом не выше 6,5.

В "красных" и "оранжевых" населенных пунктах карантинные ограничения должны быть наиболее жесткими (но фактически это не всегда и не везде так). По оценке минздрава, в этих населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян.

Уточнить "цвет" своего населенного пункта можно на странице отчетов минздрава.