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    В Израиле

    В результате столкновения автомобилей около Маале-Адумим погибли два человека

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    В результате столкновения автомобилей около Маале-Адумим погибли два человека
    Пресс-служба полиции Израиля

    В ночь на субботу, 11 февраля, на 1-й трассе между Маале-Адумим и Мишор-Адумим автомобиль столкнулся на высокой скорости с несколькими другими машинами.

    В результате столкновения погибли двое молодых мужчин, примерно 20 лет. Еще шесть человек получили легкие травмы.

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек".

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    Полиция проводит расследование.

    Сообщается, что в аварии участвовали машины пограничной полиции.

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    Пресс-служба полиции передает: водитель автомобиля, в котором находились двое молодых мужчин, не справился с управлением и врезался в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине 1-й трассы во время проверки еще одного автомобиля. Двое мужчин, находившиеся в автомобиле, врезавшимся в другие машины на высокой скорости, погибли. Были травмированы трое сотрудников пограничной полиции, один из которых получил тяжелые травмы, двое были травмированы легко.

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