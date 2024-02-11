За пособничество ХАМАСу арестованы арабы из Галилеи

Утром 11 февраля пресс-службы полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании нескольких жителей арабской деревни Эйн-Махиль в Галилее по подозрение в пособничеству террористам.

Разрешено к публикации, что 1 января был задержан Рами Хабибулла (43 года), который после начала войны "Железные мечи" сам связался с представителем ХАМАСа за рубежом, выдал сведения о местоположении одного из военных объектов и выразил готовность к вербовке израильских арабов в ряды ХАМАСа.

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В частности, Рами Хабибулла привлек к антиизраильской деятельности 36-летнего Халида Салаха, также проживающего в Эйн-Махиле. Он задержан. Также задержан еще один их предполагаемый сообщник.

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Сегодня, 11 февраля, обвинение против двух задержанных (Хабибуллы и Салаха) будет передано в окружной суд Назарета.