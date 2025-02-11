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Израиль

МИД опубликовал предупреждение для израильтян, имеющих российское гражданство

Россия
Война в России
МИД
время публикации: 11 февраля 2025 г., 02:02 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 02:08
МИД опубликовал предупреждение для израильтян, имеющих российское гражданство
Фото NEWSru.co.il

МИД опубликовал предупреждение для израильтян, имеющих российское гражданство

В понедельник, 10 февраля, министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для граждан, имеющих российское гражданство, вне зависимости от наличия действующего загранпаспорта РФ.

МИД напоминает, что, в соответствии с российским законодательством, граждане РФ должны въезжать и выезжать из страны только по российскому загранпаспорту. Это значит, что израильтяне могут въехать в Россию по просроченному российскому загранпаспорту, но для выезда им потребуется получить новый документ.

В сообщении израильского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что получение нового загранпаспорта в России может растянуться на долгие месяцы, и в этот период будет невозможно выехать из России.

В предупреждении говорится, что во время пребывания в России на "русских израильтян" распространяется местное законодательство, включая возможность призыва в армию России.

Министерство иностранных дел призывает израильтян, имеющих российское гражданство, перед поездкой проверить свой статус и уточнить вопросы, связанные с призывом в армию.

МИД рекомендует воздержаться от поездки без тщательной проверки и наличия действительного загранпаспорта РФ.

МИД Израиля публиковал аналогичное предупреждение в 2022 году, после начала войны в Украине. С тех пор правила въезда и выезда из России не менялись. В Иерусалиме не объясняют, чем вызвана публикация повторного предупреждения.

Израиль
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