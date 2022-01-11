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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 12:04

БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля

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БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля

Высший суд справедливости разрешил полиции получить доступ к содержимому мобильных телефонов советников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, несмотря на то, что первые проверки телефонов советников были проведены полицией незаконно.

Рассмотрение этого дела длилось последние два года и обсуждалось судом уже шесть раз.

Напомним, советники Нетаниягу - Офер Голан, Йонатан Урих, Йоси Шалом и Исраэль Эйнхорен - подозреваются в причастности к преследованию государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Филбера.


Полиция инкриминирует подозреваемым преследование и нарушение покоя государственного свидетеля при отягчающих вину обстоятельствах. Инцидент, ставший предметом расследования, произошел 29 августа, когда вокруг дома бывшего генерального директора министерства связи Шломо Филбера ездил автомобиль, из динамиков которого доносилось слово "Предатель".

Ранее подозреваемые заявляли, что полиция провела обыски в их телефонах незаконным образом. Суд постановил, что, несмотря на это, обыски следует разрешить, однако вынес следователям полиции выговор. .

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