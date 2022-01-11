Иерусалим:
5 - 13°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
10 - 20°
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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 06:08

Прогноз погоды на 11 января: солнечно, небольшое повышение температуры

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Прогноз погоды на 11 января: солнечно, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 января, температура немного повысится, но будет прохладно. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 5-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 4-18, в Мицпе-Рамоне – 4-13, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-19, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-20, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – переменная облачность, прохладно. В пятницу – похолодание, дожди.

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