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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 18:21

"Ракевет Исраэль" сокращает расписание из-за нехватки машинистов и контролеров

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Израильская железнодорожная компания объявила о снижении частоты выхода поездов на маршрут и сокращении часов работы в связи с острой нехваткой машинистов и контролеров.


Согласно сообщению, не менее 43 машинистов и 29 контролеров оказались в карантине из-за контакта с коронавирусными больными.

В частности, движение поездов на линии Беэр-Шева-Ашкелон сократится до одного поезда в час в каждом направлении. Часы работы этой линии будут сокращены. Последний поезд из Ашкелона в Беэр-Шеву будет выходить в 22:10, а в обратном направлении – в 19:10. После этого и до полуночи линия будет обслуживаться бесплатными шаттлами.

Ожидается, что в ближайшие дни будут произведены дополнительные изменения.

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