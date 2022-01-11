"Ракевет Исраэль" сокращает расписание из-за нехватки машинистов и контролеров

Израильская железнодорожная компания объявила о снижении частоты выхода поездов на маршрут и сокращении часов работы в связи с острой нехваткой машинистов и контролеров.

Согласно сообщению, не менее 43 машинистов и 29 контролеров оказались в карантине из-за контакта с коронавирусными больными.

В частности, движение поездов на линии Беэр-Шева-Ашкелон сократится до одного поезда в час в каждом направлении. Часы работы этой линии будут сокращены. Последний поезд из Ашкелона в Беэр-Шеву будет выходить в 22:10, а в обратном направлении – в 19:10. После этого и до полуночи линия будет обслуживаться бесплатными шаттлами.

Ожидается, что в ближайшие дни будут произведены дополнительные изменения.