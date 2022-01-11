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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 16:27

ЦАХАЛ опубликовал данные о гибели военнослужащих за 2021 год: 31 погибший, из них 11 покончили с собой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ опубликовал данные о гибели военнослужащих за 2021 год: 31 погибший, из них 11 покончили с собой

Армия обороны Израиля публикует данные о смертях среди военнослужащих за 2021 год.

Всего за минувший год погиб 31 военнослужащий ЦАХАЛа. 11 из них покончили с собой. Треть самоубийц - военнослужащие эфиопского происхождения.

10 военнослужащих погибли в ДТП, двое - в результате других несчастных случаев.

Шесть человек скончались от различных заболеваний.


В эту статистику не вошел  старший сержант пограничной полиции (МАГАВ) Барэль Хадария Шмуэли, убитый на границе с сектором Газы в августе минувшего года, поскольку бойцы МАГАВа входят в статистику полиции.

Также не вошел в эту статистику покончивший с собой в тюрьме офицер разведки, поскольку уже не числился военнослужащим.

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