ЦАХАЛ опубликовал данные о гибели военнослужащих за 2021 год: 31 погибший, из них 11 покончили с собой

Армия обороны Израиля публикует данные о смертях среди военнослужащих за 2021 год.

Всего за минувший год погиб 31 военнослужащий ЦАХАЛа. 11 из них покончили с собой. Треть самоубийц - военнослужащие эфиопского происхождения.

10 военнослужащих погибли в ДТП, двое - в результате других несчастных случаев.

Шесть человек скончались от различных заболеваний.

В эту статистику не вошел старший сержант пограничной полиции (МАГАВ) Барэль Хадария Шмуэли, убитый на границе с сектором Газы в августе минувшего года, поскольку бойцы МАГАВа входят в статистику полиции.

Также не вошел в эту статистику покончивший с собой в тюрьме офицер разведки, поскольку уже не числился военнослужащим.