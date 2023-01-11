Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о лишении гражданства террористов

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект, согласно которому, террористы, отбывающие наказание в израильских тюрьмах и получающие финансовое вознаграждение от Палестинской автономии, будут лишены гражданства и сразу после освобождения депортированы на территорию автономии.

Законопроект был представлен депутатом Офиром Кацем ("Ликуд"). 73 депутата проголосовали за это предложение, лишь девять проголосовали против.

Утверждены также дополнительные законопроекты, представленные депутатами от коалиции и оппозиции. В частности, законопроекты подали Симха Ротман ("Ционут Датит"), Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти"), Одед Форер (НДИ), Меир Коэн ("Еш Атид") и другие.

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Депутат Ахмад Тиби (ХАДАШ-ТААЛ) заявил, что речь идет о законопроекте, который сознательно сформулирован таким образом, что не касается "еврейских террористов". "Именно для этого в текст законопроекта внесен параграф оплаты Палестинской автономией", – сказал Тиби. Депутаты от РААМ проголосовали против вместе с "ХАДАШ-ТААЛ".

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Депутат Мерав Бен-Ари ("Еш Атид") заявила, что речь идет о важном моменте, так как, даже на фоне глубоких разногласий между коалицией и оппозицией, есть законопроект, который объединяет все сионистские фракции парламента. Это утверждение Бен-Ари не совсем точно, так как депутаты от "Аводы" вышли из зала заседаний перед голосованием.