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    В Израиле

    В Газе ликвидирована "полковник" Уафа аль-Бас – террористка-неудачница, "символ интифады"

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    В Газе ликвидирована Уафа аль-Бас на КПП
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В среду, 10 января, в результате удара ЦАХАЛа по одному из зданий в секторе Газы была убита Уафа Самир аль-Бас – террористка, вышедшая в 2011 году на свободу в рамках "сделки Шалита", считавшаяся одним из "символов интифады".

    Формально в последние годы она числилась "полковником сил безопасности Палестинской автономии", получала очень большую (по меркам Газы) зарплату, хотя никакой реальной работой в структурах безопасности не занималась.

    Уафа аль-Бас, "символ интифады"

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    Уафа Самир Ибрагим аль-Бас родилась в 1984 году в Джабалии (север сектора Газы). После окончания школы поступила в Университет Аль-Кудс. Девушка собиралась замуж. Но случилось несчастье: в декабре 2004 года в результате взрыва обогревателя она получила тяжелые ожоги. Ее лечили в Газе и в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.

    Утром 20 июня 2005 года Уафа аль-Бас пришла на КПП "Эрез", имея на руках разрешение на проход на израильскую территорию в связи с медицинскими процедурами в больнице "Сорока". Под нижним бельем у нее был спрятан "пояс шахида" примерно c 10 кг взрывчатки. То, как неуклюже двигалась молодая женщина, вызвало подозрения охранников, ее остановили в безопасной зоне, заставили снять с себя одежду. Она попыталась во время досмотра привести в действие взрывное устройство, но неудачно. "Пояс шахида" был снят с террористки без какого-либо ущерба для нее самой и для других.

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    На первых допросах Уафа аль-Бас призналась, что планировала взорваться в больнице "Сорока", рассчитывая убить десятки израильтян. (В том числе врачей, которые ее лечили.) Она называла себя членом "Батальонов мучеников Аль-Аксы", заявляла, что "верит только в смерть". При этом она подчеркивала, что приняла решение "стать шахидкой" не потому, что получила ранее увечья, и не под давлением кого-то из ее семьи или окружения.

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    Однако позже Уафа аль-Бас изменила показания. Она стала говорить на допросах, что плохо помнит происходившее утром 20 июня 2005 года, что она была в больнице в Газе, где ей, по ее словам, видимо дали какие-то наркотики и в это время надели на нее "пояс шахида", а потом якобы в полубессознательном состоянии отправили на КПП "Эрез".

    Потом, уже незадолго до приговора, Уафа аль-Бас призналась: совершить теракт-самоубийство ее убедили родители, которые считали, что покалеченная дочь никогда не выйдет замуж и станет для них обузой. По ее словам, родители рассчитывали на большую финансовую компенсацию от руководства ФАТХа в случае, если их дочь совершит теракт.

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    В 2008 году израильский суд приговорил Уафу аль-Бас к 12 годам заключения.

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    В октябре 2011 года Уафа аль-Бас была освобождена из тюрьмы в рамках "сделки Шалита". В соответствии с достигнутыми соглашениями, она должна была вернуться в сектор Газы. Однако Уафа пыталась подать апелляцию, не желая возвращаться в Газу (где, по мнению террористки-неудачницы, ее ждали только позор и родители, отправившие ее на смерть). Кроме того, аль-Бас называла себя членом "Батальонов мучеников Аль-Аксы" – военного крыла партии ФАТХ, власть которой была свергнута ХАМАСом в ходе военного переворота в июне 2007 года.

    Апелляция Уафы аль-Бас была отвергнута, ее вернули в сектор Газы. Опасения террористки-неудачницы оказались напрасными. ХАМАС решил использовать ее в пропагандистских целях, не только обеспечив ее безопасность, но и позволив ей получить "офицерскую" должность в формальных структурах безопасности ФАТХа (в реальности давно переставших функционировать в Газе). Уафе была выдана красивая форма офицера полиции. Она стала постоянной участницей различных церемоний, на которых призывала "захватывать новых Шалитов" до тех пор, пока все палестинские заключенные не выйдут на свободу. Ее часто приглашали выступать перед детьми в школах. Получая высокую зарплату и окруженная почетом Уафа вышла замуж и родила детей. Она дослужилась до звания "полковника полиции".

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    10 января 2024 года была убита в результате удара ВВС ЦАХАЛа по ее дому.

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