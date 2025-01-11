В Джабалии бойцы бригады "Гивати" выявили и ликвидировали группу террористов

Действуя в районе Джабалии, бойцы бригады "Гивати" посредством дрона выявили группу террористов, которые прятались в ближайшем здании.

Оказалось, что здание было соединено с туннелем, через который террористы поднимались на поверхность, чтобы атаковать силы ЦАХАЛа.

Израильские военные быстро окружили здание и открыли огонь, ликвидировав двух боевиков. Третий был уничтожен в ходе дальнейших действий.