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Израиль

В Джабалии бойцы бригады "Гивати" выявили и ликвидировали группу террористов

Война "Железные мечи"
время публикации: 11 января 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 12:54
В Джабалии бойцы бригады "Гивати" выявили и ликвидировали группу террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Действуя в районе Джабалии, бойцы бригады "Гивати" посредством дрона выявили группу террористов, которые прятались в ближайшем здании.

Оказалось, что здание было соединено с туннелем, через который террористы поднимались на поверхность, чтобы атаковать силы ЦАХАЛа.

Израильские военные быстро окружили здание и открыли огонь, ликвидировав двух боевиков. Третий был уничтожен в ходе дальнейших действий.

Израиль
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