Подозрение на теракт в Иерусалиме оказалось ссорой водителей

Два человека получили ранения в районе перекрестка Пат в Иерусалиме. 19-летний подросток получил удар в грудь ножом, и еще один человек пострадал в результате наезда автомобиля.

Изначально сообщалось о подозрении на теракт, однако позднее полиция сообщила, что речь идет о ссоре водителей на дороге.

Один из пострадавших был доставлен в больницу с ранением средней степени тяжести, второй - с легкими травмами.