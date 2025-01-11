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Израиль

Подозрение на теракт в Иерусалиме оказалось ссорой водителей

Иерусалим
Теракт
время публикации: 11 января 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 22:16
В бою в секторе Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Два человека получили ранения в районе перекрестка Пат в Иерусалиме. 19-летний подросток получил удар в грудь ножом, и еще один человек пострадал в результате наезда автомобиля.

Изначально сообщалось о подозрении на теракт, однако позднее полиция сообщила, что речь идет о ссоре водителей на дороге.

Один из пострадавших был доставлен в больницу с ранением средней степени тяжести, второй - с легкими травмами.

Израиль
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