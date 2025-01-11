Жители 10 из 13 кибуцев у границ Газы вернутся домой до 1 сентября

Руководство управления "Ткума", командование ЦАХАЛа и руководство министерства обороны Израиля согласовали график возвращения эвакуированных жителей 13 поселков, переживших вторжение террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Как сообщает служба новостей N12, жители кибуцев Нир-Ицхак, Натив а-Асара, Суфа, Керем-Шалом, Эйн а-Шлоша, Нирим, Реим, Кисуфим, Нахаль-Оз и Холит вернутся домой до начала следующего учебного года 1 сентября 2025 года.

Возвращение будет осуществляться по плану, подготовленному для каждого населенного пункта в отдельности, и будет постепенным.

Жители наиболее пострадавших кибуцев – Беэри, Кфар-Аза и Нир Оза – смогут вернуться в свои дома не ранее 1 июля 2026 года в связи с необходимостью сноса значительного количества зданий и их отстройки заново.