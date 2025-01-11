Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 января, на большей части территории страны температура понизится. Переменная облачность, слабый ветер.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 11-16, в Мицпе-Рамоне – 9-16, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-15, на Голанских высотах – 8-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье температура немного повысится, переменная облачность. В понедельник – повышение температуры, солнечно.