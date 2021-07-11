БАГАЦ распорядился разрешить суррогантное материнство в Израиле для однополых пар и мужчин одиночек

В воскресенье, 11 июля, БАГАЦ принял решение, согласно которому, однополые пары и мужчины одиночки смогут заводить в Израиле детей с помощью суррогатного материнства.

БАГАЦ распорядился принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве в течение полугода.

Таким образом Высший суд справедливости распорядился упразднить одно из самых больших различий, существующих в израильском законодательстве в отношении к гетеросексуальным и гомосексуальным семьям.

Депутат Кнессета от партии "Авода" Ибтисам Маарана приветствовала решение БАГАЦа. "Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы добиться полного равноправия для общины ЛГБТ, причем парламентским путем, а не через суд", - заявила она.

Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, в свою очередь, заявил: "Шабат, кашурт и семья - это ярчайшие символы еврейского образа жизни. Нынешнее правительство вместе с БАГАЦем поставили перед собой цель - выкорчевать все еврейское, что есть в государстве. Министр здравоохранения в правительстве Беннета попросил БАГАЦ вмешаться в законотворческую деятельность, так как понимал, что в израильской демократии у него нет большинства, и БАГАЦ, как и следовало ожидать, охотно согласился".

Ранее к услугам суррогатных матерей в Израиле могли прибегать только гетеросексуальные пары, не имеющие возможности заводить детей иным образом.

Однополые пары и одиночки могли заводить детей с помощью суррогатного материнства только за границей, что было связано не только с большими финансовыми затратами, но и с огромными бюрократическими трудностями, из-за которых многим парам приходилось месяцами жить за границе, ожидая возможности ввести ребенка в Израиль.

Напомним, осенью 2018 года депутат от партии "Еш Атид" Яэль Герман предложила внести в закон о суррогатном материнстве поправку, распространяющую закон на однополые пары и мужчин-одиночек. Обсуждение поправок было отложено на неопределенный срок.

В начале 2020 года БАГАЦ вынес решение о том, что существующий закон о суррогатном материнстве является антиконституционным, поскольку нарушает право на равенство и на заведение семьи, и дал Кнессету год на то, чтобы принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве. 6 июня этого года государство уведомило Высший суд справедливости, что политическая ситуация не позволяет продвигать принятие поправок, открывающих однополым парам и одиноким мужчинам доступ к услугам суррогатного материнства. Поскольку закон не был изменен, то БАГАЦ распорядился распространить фигурирующие в существующем законе определения на однополые пары и одиноких мужчин.