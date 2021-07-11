Правительство Израиля заморозило около 600 млн шекелей из денег ПА
В воскресенье, 11 июля, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) утвердила представленный министром обороны Бени Ганцем отчет о замораживании финансовых средств, переводимых палестинской администрацией террористам и членам их семей. Согласно отчету, подготовленному штабом министерства обороны по вопросам экономической войны, в 2020 году палестинская администрация перечислила 597 млн шекелей на косвенную поддержку террора.
После утверждения отчета эти деньги будут ежемесячно замораживаться из расчетных средств, которые Израиль переводит ПА.
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