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NEWSru.co.il :: В Израиле11 июля 2021 г., 18:09

Правительство Израиля заморозило около 600 млн шекелей из денег ПА

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Правительство Израиля заморозило около 600 млн шекелей из денег ПА

В воскресенье, 11 июля, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) утвердила представленный министром обороны Бени Ганцем отчет о замораживании финансовых средств, переводимых палестинской администрацией террористам и членам их семей. Согласно отчету, подготовленному штабом министерства обороны по вопросам экономической войны, в 2020 году палестинская администрация перечислила 597 млн шекелей на косвенную поддержку террора.

После утверждения отчета эти деньги будут ежемесячно замораживаться из расчетных средств, которые Израиль переводит ПА.


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