Партия РААМ выдвинула ультиматум коалиции

Глава фракции РААМ Валид Таха объявил, что партия, входящая в состав правительственной коалиции, бойкотирует заседания комиссий и голосованиях по законопроектам на пленарных заседаниях. В РААМ требуют передачи под их контроль Управления по вопросам бедуинского сектора, угрожая в противном случае полностью прекратить сотрудничество с коалицией.

Этот демарш коалиционной партии последовал в ответ на публикации, согласно которым руководство коалиции намерено вести переговоры с Объединенным списком о поддержке коалиции при голосованиях по бюджету. "До сих пор мы были лояльными членами коалиции, но не готовы помогать Беннету выживать путем ослабления нашего списка и усиления наших противников", - заявляют в РААМ.

В партии также заявляют, что до сих пор не получили никаких дивидендов, оправдывающих присутствие в коалиции. "Так продолжаться не может", - говорят в РААМ.

Напомним, что на прошлой неделе фракция РААМ разделилась при голосовании по закону о гражданстве. Два депутата, в том числе Мансур Аббас, проголосовали за законопроект, двое других воздержались. Позднее Аббас пояснил, что решение связано с желанием не допустить падения правительства.