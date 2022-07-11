Предвыборная кампания: скандал в "Ликуде", ожидания Айзенкота и переговоры Шакед

Конституционная комиссия "Ликуда" определила порядок избрания кандидатов в предвыборный список партии. Согласно принятому решению, праймериз состоятся 3 августа. Действующие депутаты не смогут баллотироваться через округа. Первый кандидат из округов получит 19-е место. Новый репатриант получит 33-е место в предвыборном списке.

После завершения заседания конституционной комиссии в партии "Ликуд" разразился скандал, так как представитель этнических меньшинств находится на 44-м, нереальном месте. Депутат Фатин Мула пытался ворваться в канцелярию главы партии Биньямина Нетаниягу и обрушился с криками на депутата Исраэля Каца. "Все, что пресса говорит об этой партии, верно. Дерьмовая партия", – кричал Мула.

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Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу получил право кооптировать пять человек. Трое из них на реальные места (14, 16 и 28). Ожидается, что их займут Идит Сильман, Амихай Шикли и бригадный генерал запаса Галь Хирш. Накануне депутат Кнессета Нир Орбах пришел к соглашению с "Ликудом" о том, что он не получит забронированного места в предвыборном списке партии, однако если Нетаниягу станет главой правительства, Орбах получит должность в правительстве "Ликуда".

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В политических кругах продолжают обсуждать решение партий "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша" об участии в выборах единым списком. Как сообщает "Кан Бет", замминистра по делам религий Матан Каана ведет переговоры с Бени Ганцем о присоединении к списку. В то же время представители ультаортодоксальных партий однозначно дали понять Ганцу, что присоединение Кааны означает разрыв отношений с ними. В "Яадут а-Тора" враждебно относятся к Каане из-за его шагов, направленных против ультраортодоксального истеблишмента.

Депутаты Йоаз Хендель и Цви Хаузер не включены в список "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша". Министр строительства Зеэв Элькин заявил в интервью "Кан РЭКА", что причиной этого является отказ депутатов от "Дерех Эрец" войти в партию "Тиква Хадаша". "Они предпочли остаться самостоятельной политической структурой, и естественно, что мы прежде всего заботимся о своей партии", – сказал Элькин.

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В то же время в политических кругах полагают, что подлинной причиной стала обида Бени Ганца на Хенделя и Хаузера, не позволивших ему после выборов 2020 года создать коалицию, опирающуюся на Объединенный список. "Я горд тем, что заблокировал такую возможность, и сегодня сделал бы то же самое", – сказал Хендель.

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В настоящий момент Хендель ведет переговоры с Айелет Шакед о возможности кооптации в предвыборный список "Ямина".

Решение окружного суда в Иерусалиме пойти на компромисс с депутатом Амихаем Шикли также вызывает критику. Напомним, что суд, рассматривавший апелляцию Шикли против решения объявить его перебежчиком, предложил депутату покинуть Кнессет и сохранить право баллотироваться в действующем списке, чего обычный "перебежчик" не может. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что коалиция совершила глупость. "Дело не в Шикли. Была возможность утвердить законопроект о строительстве метрополитена в обмен на согласие отменить решение об объявлении Шикли "перебежчиком". Сейчас решение отменено, а закона о метрополитене нет", – сказал Либерман.

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В политической системе также ожидают решений бывшего начальника генерального штаба Гади Айзенкота. В блоке Ганца-Саара ему готовы предоставить третье место, а также несколько реальных мест тем, кто придет вместе с ним. При этом места для людей Айзенкота будут предоставлены за счет партии Бени Ганца. Сам Айзенкот в беседах с приближенными заявил, что еще не принял окончательного решения идти ли в политику и если да, то в какой партии. Айзенкота пытаются получить в свои ряды также в партиях "Еш Атид" и "Авода".