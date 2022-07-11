adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.480 ₪ 3.518 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Предвыборная кампания: скандал в "Ликуде", ожидания Айзенкота и переговоры Шакед

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Предвыборная кампания: скандал в
    Yonatan Sindel, Olivier Fitoussi, Roy Alima, /Flash90

    Конституционная комиссия "Ликуда" определила порядок избрания кандидатов в предвыборный список партии. Согласно принятому решению, праймериз состоятся 3 августа. Действующие депутаты не смогут баллотироваться через округа. Первый кандидат из округов получит 19-е место. Новый репатриант получит 33-е место в предвыборном списке.

    После завершения заседания конституционной комиссии в партии "Ликуд" разразился скандал, так как представитель этнических меньшинств находится на 44-м, нереальном месте. Депутат Фатин Мула пытался ворваться в канцелярию главы партии Биньямина Нетаниягу и обрушился с криками на депутата Исраэля Каца. "Все, что пресса говорит об этой партии, верно. Дерьмовая партия", – кричал Мула.

    adv_11 incontent_1

    Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу получил право кооптировать пять человек. Трое из них на реальные места (14, 16 и 28). Ожидается, что их займут Идит Сильман, Амихай Шикли и бригадный генерал запаса Галь Хирш. Накануне депутат Кнессета Нир Орбах пришел к соглашению с "Ликудом" о том, что он не получит забронированного места в предвыборном списке партии, однако если Нетаниягу станет главой правительства, Орбах получит должность в правительстве "Ликуда".

    adv_12 m_ar_1

    В политических кругах продолжают обсуждать решение партий "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша" об участии в выборах единым списком. Как сообщает "Кан Бет", замминистра по делам религий Матан Каана ведет переговоры с Бени Ганцем о присоединении к списку. В то же время представители ультаортодоксальных партий однозначно дали понять Ганцу, что присоединение Кааны означает разрыв отношений с ними. В "Яадут а-Тора" враждебно относятся к Каане из-за его шагов, направленных против ультраортодоксального истеблишмента.

    Депутаты Йоаз Хендель и Цви Хаузер не включены в список "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша". Министр строительства Зеэв Элькин заявил в интервью "Кан РЭКА", что причиной этого является отказ депутатов от "Дерех Эрец" войти в партию "Тиква Хадаша". "Они предпочли остаться самостоятельной политической структурой, и естественно, что мы прежде всего заботимся о своей партии", – сказал Элькин.

    adv_13 incontent_2

    В то же время в политических кругах полагают, что подлинной причиной стала обида Бени Ганца на Хенделя и Хаузера, не позволивших ему после выборов 2020 года создать коалицию, опирающуюся на Объединенный список. "Я горд тем, что заблокировал такую возможность, и сегодня сделал бы то же самое", – сказал Хендель.

    adv_14 m_ar_2

    В настоящий момент Хендель ведет переговоры с Айелет Шакед о возможности кооптации в предвыборный список "Ямина".

    Решение окружного суда в Иерусалиме пойти на компромисс с депутатом Амихаем Шикли также вызывает критику. Напомним, что суд, рассматривавший апелляцию Шикли против решения объявить его перебежчиком, предложил депутату покинуть Кнессет и сохранить право баллотироваться в действующем списке, чего обычный "перебежчик" не может. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что коалиция совершила глупость. "Дело не в Шикли. Была возможность утвердить законопроект о строительстве метрополитена в обмен на согласие отменить решение об объявлении Шикли "перебежчиком". Сейчас решение отменено, а закона о метрополитене нет", – сказал Либерман.

    adv_15 incontent_3

    В политической системе также ожидают решений бывшего начальника генерального штаба Гади Айзенкота. В блоке Ганца-Саара ему готовы предоставить третье место, а также несколько реальных мест тем, кто придет вместе с ним. При этом места для людей Айзенкота будут предоставлены за счет партии Бени Ганца. Сам Айзенкот в беседах с приближенными заявил, что еще не принял окончательного решения идти ли в политику и если да, то в какой партии. Айзенкота пытаются получить в свои ряды также в партиях "Еш Атид" и "Авода".

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:33 Управление аэропортов намерено ограничить количество рейсов в аэропорту Бен-Гурион
    11:19 Взрывы в Харькове, есть погибшие
    10:53 Названы имена возможных преемников Бориса Джонсона
    10:16 Задержан подозреваемый в попытке похищения девушки в Пардес-Хане
    09:31 Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 64 тыс. зараженных, около 400 в тяжелом состоянии, индекс ниже 1
    09:18 Церковь объединения признала, что мать убийцы экс-премьера Японии является членом этой организации
    09:10 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 138-й день войны
    08:57 Полиция задержала для допроса мэра одного из израильских городов
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5