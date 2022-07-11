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    В Израиле

    Портрет читателя NEWSru.co.il в 2022 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС

    время публикации: | последнее обновление:
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    Портрет читателя NEWSru.co.il в 2022 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
    Фото NEWSru.co.il

    Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. Опрос проводится для получения сведений, позволяющих нам лучше представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последний год и как меняется его отношение к нашему сайту.

    Возможность проведения опросов восстановлена после значительных изменений в структуре сайта. Данный опрос тестовый. Будем признательны, если вы примете в нем участие.

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    - Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 29 вопросов)

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    Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.

    Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта NEWSru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.

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    Полученные результаты будут сравниваться с данными, которые позволяли получить предыдущие опросы, а также – с другими статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

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    Данный опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента.

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