Портрет читателя NEWSru.co.il в 2022 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. Опрос проводится для получения сведений, позволяющих нам лучше представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последний год и как меняется его отношение к нашему сайту.
Возможность проведения опросов восстановлена после значительных изменений в структуре сайта. Данный опрос тестовый. Будем признательны, если вы примете в нем участие.
- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 29 вопросов)
Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.
Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта NEWSru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.
Полученные результаты будут сравниваться с данными, которые позволяли получить предыдущие опросы, а также – с другими статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.
Данный опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента.