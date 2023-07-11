Кнессет проголосовал в первом чтении за законопроект о принципе крайней неприемлемости

Кнессет принял в первом чтении законопроект об ограничении действия принципа крайней неприемлемости, позволяющего судам на его основе рассматривать решения правительства или народных избранников. Законопроект поддержали 64 депутата Кнессета и 56 были против.

Обсуждение законопроекта продолжалось пять часов и завершилось после полуночи.

Днем ранее президент Ицхак Герцог обратился к политикам с призывом вернуться к диалогу, заверив, что договориться по реформе возможно.

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Глава комиссии по законодательству Симха Ротман, представляя законопроект, заявил, что "он сбалансирован и значительно отличается от того, каким этот закон, возможно, должен был быть". Он отметил, что в течение многих лет Израиль обходился без принципа крайней неприемлемости, "и, поверьте, все эти темные годы каждое утро светило солнце".

Глава оппозиции Яир Лапид, поднявшись к микрофону, обратился к Ротману: "Скажите правду: это закон, который позволит назначать на министерские посты уголовников, позволит выписывать ордера на арест тех, кто против этого правительства, и позволит уволить юридического советника. Кого вы пытаетесь обмануть? Какая связь между доходами граждан, безопасностью и международными отношениями, которые вы разрушаете?", – заявил Лапид. Он также заявил, что провести этот закон у коалиции не получится: "Если он пройдет в первом чтении, то провалится во втором и третьем. Если этого не произойдет, то им будет заниматься БАГАЦ".

Члены фракции "Еш Атид" пришли на это заседание в черных футболках с изображением израильского флага на груди. Именно в такой футболке поднялся на сцену и Яир Лапид.

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Бени Ганц, глава блока "Махане Мамлахти", заявил, что нынешнее правительство уже внесло изменения в множество законов: "Кто пообещает нам, что в будущем не будет изменен закон о выборах в Кнессет? Кто нам гарантирует, что юридический советник не будет отправлен в отставку? Кто гарантирует, что не будет назначен начальник Генштаба ЦАХАЛа непригодный для этой должности, но близкий к главе правительства и министру обороны?" – спросил Ганц. "Закон, который вы хотите сейчас принять, это опасный процесс снятия с правительства ограничений".

Депутаты от коалиционных партий во время обсуждения не раз обвиняли представителей оппозиции в нарушении принципов демократии. Они повторяли, что оппозиция и противники юридической реформы не могут принять результаты выборов и пытаются навязать большинству свою точку зрения. Они также обвиняли депутатов от оппозиции в инциденте с демонстрантами, ворвавшимися в здание Кнессета накануне обсуждения законопроекта. (Без приглашения посторонние не смогли бы попасть в здание Кнессета).

Министр юстиции Ярив Левин, подводя итоги пятичасовых дебатов, заявил, что "законопроект возвращает Израиль в стан демократических стран и приводит его законодательство в соответствии с принятыми в демократическом мире нормами". По словам Левина, "правительство по-прежнему не стоит над законом, оно должно действовать в рамках закона, в соответствии с принятыми процедурами и без конфликта интересов. Любое иное решение было и будет подлежать судебному пересмотру".

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Утро 11 июля начнется с масштабных акций протеста по всей стране, начало которых назначено на 6:30 утра. В 16:00 начнется демонстрация в аэропорту Бен-Гурион, в 18:30 – демонстрация возле президентской канцелярии в Иерусалиме, а в 20:00 – акции протеста в Тель-Авиве и других городах. Организаторы акций протеста призвали сочувствующих граждан "взять выходной день, чтобы присоединиться к акциям протеста".