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Израиль

Операция ЦАХАЛа на южном фронте в ночь на 11 июля: продолжаются бои в городе Газа

время публикации: 11 июля 2024 г., 06:41 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 06:43
Операция ЦАХАЛа на южном фронте в ночь на 11 июля: продолжаются бои в городе Газа
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 11 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий высокая, особенно в городе Газа.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Рималь, в центре города Газа; в районе Рималь действовали наземные силы ЦАХАЛа; сообщалось о взрывах в западной части города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около больницы "Шифа" в городе Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили интенсивные удары по целям в центральной части сектора; квадрокоптер ЦАХАЛа нанес удар по цели в северной части Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 июля.

Ночью на всей территории сектора возникли перебои в работе интернета и мобильной связи.

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