ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи не покидать бомбоубежищ

По данным новостной службы N12, по итогам совещания о ситуации в сфере безопасности в районах, находящихся недалеко от границы с Ливаном, ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов и не покидать без надобности бомбоубежища.

По данным N12, это указание касается эвакуированных населенных пунктов, жители которых приняли решение оставаться в своих домах.