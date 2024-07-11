ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи не покидать бомбоубежищ
время публикации: 11 июля 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 18:27
По данным новостной службы N12, по итогам совещания о ситуации в сфере безопасности в районах, находящихся недалеко от границы с Ливаном, ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов и не покидать без надобности бомбоубежища.
По данным N12, это указание касается эвакуированных населенных пунктов, жители которых приняли решение оставаться в своих домах.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024