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Израиль

ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи не покидать бомбоубежищ

время публикации: 11 июля 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 18:27
ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи не покидать бомбоубежищ
Chaim Goldberg/Flash90

По данным новостной службы N12, по итогам совещания о ситуации в сфере безопасности в районах, находящихся недалеко от границы с Ливаном, ЦАХАЛ попросил жителей Верхней Галилеи воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов и не покидать без надобности бомбоубежища.

По данным N12, это указание касается эвакуированных населенных пунктов, жители которых приняли решение оставаться в своих домах.

Израиль
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