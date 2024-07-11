Ситуация на пляжах: жарко, все еще есть медузы на побережье Средиземного моря

Сегодня и в пятницу, 11-12 июля, на побережье Средиземного моря будет очень жарко и душно. В субботу, 13 июля, жара немного спадет.

Температура днем в четверг-пятницу – до 35 градусов, в субботу – до 32. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 0,8 м.

Концентрация медуз около восточного побережья Средиземного моря постепенно сокращается. На некоторых пляжах, особенно на тех, которые прикрыты волнорезами или островами, медуз уже нет или почти нет, но вода местами еще "жжется". Тем не менее, медузы у берега всё ещё есть, при купании следует соблюдать осторожность. Чтобы избежать столкновения с медузой рекомендуется плавать в очках или маске, чтобы видеть происходящее вокруг и не прикасаться к медузам.

Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 44 градусов. В Эйлатском заливе штиль – волны до 0,6 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура до 41 градуса, волны до 0,6 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдается скопление опасных медуз Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

Также неприятности может доставить медуза Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Весьма опасна и красивая медуза Rhizostoma pulmo. Впрочем, она около побережья встречается редко.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз. Например, в последние годы можно встретить небольших красивых медуз Мариваджа (Marivagia stellata), которые не опасны для человека.

Рекомендуем статью доктора Дора Эделиста и его коллег о "роях" медуз Rhopilema nomadica около побережья Израиля.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.