ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в деревнях Эт Тайбе и Кила

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях, в деревне Эт Тайбе.

В деревне Кила были атакованы с воздуха объекты террористической инфраструктуры.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о перехвате воздушной цели на границе с Ливаном, система раннего предупреждения не была задействована в соответствии с установленными инструкциями.