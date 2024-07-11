ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в деревнях Эт Тайбе и Кила
время публикации: 11 июля 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 22:17
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях, в деревне Эт Тайбе.
В деревне Кила были атакованы с воздуха объекты террористической инфраструктуры.
Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о перехвате воздушной цели на границе с Ливаном, система раннего предупреждения не была задействована в соответствии с установленными инструкциями.
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