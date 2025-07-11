Двое демонстрантов задержаны возле дома министра обороны Исраэля Каца

Полиция задержала двух участников акции протеста, проходившей возле дома министра обороны Исраэля Каца в поселке Кфар-Ахим.

По утверждению полиции, демонстрация не была согласована заранее. В ходе акции двое демонстрантов пытались помешать полицейским выполнять свои обязанности и отказывались подчиняться их указаниям.

Также утверждается, что протестующие пытались приблизиться к дому Каца.