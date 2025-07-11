Двое демонстрантов задержаны возле дома министра обороны Исраэля Каца
время публикации: 11 июля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 18:34
Полиция задержала двух участников акции протеста, проходившей возле дома министра обороны Исраэля Каца в поселке Кфар-Ахим.
По утверждению полиции, демонстрация не была согласована заранее. В ходе акции двое демонстрантов пытались помешать полицейским выполнять свои обязанности и отказывались подчиняться их указаниям.
Также утверждается, что протестующие пытались приблизиться к дому Каца.