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Израиль

Двое демонстрантов задержаны возле дома министра обороны Исраэля Каца

Полиция
время публикации: 11 июля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 18:34
Двое демонстрантов задержаны возле дома министра обороны Исраэля Каца
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала двух участников акции протеста, проходившей возле дома министра обороны Исраэля Каца в поселке Кфар-Ахим.

По утверждению полиции, демонстрация не была согласована заранее. В ходе акции двое демонстрантов пытались помешать полицейским выполнять свои обязанности и отказывались подчиняться их указаниям.

Также утверждается, что протестующие пытались приблизиться к дому Каца.

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