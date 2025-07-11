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Израиль

Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании с помощью дрона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 11 июля 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 20:01
Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании с помощью дрона
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-сслужба ЦАХАЛа сообщила, что накануне вечером, в четверг, 10 июля, военнослужащими Армии обороны Израиля была предотвращена попытку контрабанды оружия на израильскую территорию через границу с Иорданией.

"Силы ЦАХАЛа выявили беспилотник, пересекающий воздушную границу Израиля с востока, который нес семь пистолетов", – говорится в сообщении. – Оружие было передано силам безопасности".

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