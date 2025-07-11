Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании с помощью дрона

Пресс-сслужба ЦАХАЛа сообщила, что накануне вечером, в четверг, 10 июля, военнослужащими Армии обороны Израиля была предотвращена попытку контрабанды оружия на израильскую территорию через границу с Иорданией.

"Силы ЦАХАЛа выявили беспилотник, пересекающий воздушную границу Израиля с востока, который нес семь пистолетов", – говорится в сообщении. – Оружие было передано силам безопасности".