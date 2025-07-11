Внимание, розыск: пропал 17-летний Нахман Порат из Кохав-Яир

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 17-летний Нахман Порат, житель Кохав-Яир. 9 июля между 9 и 10 часами утра его видели выходящим из интерната.

Приметы пропавшего: рост 169 см, короткая стрижка, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Тиры по телефону 09-7908613.