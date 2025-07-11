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Израиль

Внимание, розыск: пропал 17-летний Нахман Порат из Кохав-Яир

Розыск
время публикации: 11 июля 2025 г., 00:45 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 00:45
Внимание, розыск: пропал 17-летний Нахман Порат из Кохав-Яир
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 17-летний Нахман Порат, житель Кохав-Яир. 9 июля между 9 и 10 часами утра его видели выходящим из интерната.

Приметы пропавшего: рост 169 см, короткая стрижка, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Тиры по телефону 09-7908613.

Израиль
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