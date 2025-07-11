Внимание, розыск: пропал 17-летний Нахман Порат из Кохав-Яир
время публикации: 11 июля 2025 г., 00:45 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 00:45
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 17-летний Нахман Порат, житель Кохав-Яир. 9 июля между 9 и 10 часами утра его видели выходящим из интерната.
Приметы пропавшего: рост 169 см, короткая стрижка, карие глаза.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Тиры по телефону 09-7908613.