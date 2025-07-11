Визит Нетаниягу в США и "домашние угрозы". Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу любит визиты в США и встречи президентами этой страны. Далеко не все эти визиты были гладкими и ровными, достаточно вспомнить, мягко говоря, напряженные поездки в Белый дом к Бараку Обаме. Однако, поработав с четырьмя президентами США, среди них трое демократов (Клинтон, Обама, Байден) и один республиканец (Трамп), Нетаниягу научился извлекать пользу из любого такого визита. Успех в США всегда высоко котируется израильским общественным мнением, из напряженного визита тоже можно извлечь пользу, если представить его свидетельством своей идеологической твердости и готовности даже ценой конфликта с президентом США отстаивать интересы еврейского государства.

Нынешний, третий за последние полгода, визит Нетаниягу в Вашингтон, был покрыт туманом. Почти никто, кроме самого премьер-министра и нескольких человек в его ближайшем окружении, ничего не знают ни о договоренностях между Нетаниягу и Трампом, ни о разногласиях между ними. Ни торжественный ужин, ни повторная встреча не сопровождались традиционными пресс-конференциями или заявлениями для прессы.

Само по себе это довольно необычно для таких СМИ-зависимых политиков, как Трамп и Нетаниягу. И означает это либо полное отсутствие результатов, либо нечто такое, что лидеры предпочитают скрыть, например от некоторых политиков в Израиле.

Политика не оставляла Нетаниягу ни на минуту. Его отъезд в США был отложен на несколько часов из-за кризиса вокруг закона о призыве. Этот кризис, согласно публикациям, занимал Нетаниягу настолько, что он из Вашингтона беседовал с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном, пытаясь выправить ситуацию.

Нетаниягу знает, что по возвращении его ждет серьезный коалиционный кризис. Но он не знает, коснется ли кризис только ультраортодоксов или затронет и правый фланг коалиции в связи со сделкой с ХАМАСом, переговоры о которой ведутся в Дохе и велись в Вашингтоне.

Туманный визит, туманные итоги

Медийная тишина не означает, что в ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США не были достигнуты результаты. Это означает лишь, что эти результаты, если они есть, пока не видны не только простым гражданам, но и коалиционным партнерам, в первую очередь в том, что касается сделки с ХАМАСом. В коалиции, особенно на правом фланге, озабочены двумя составляющими этой сделки: гарантией не возобновления войны после 60 дней прекращения огня, которые дал или не дал ХАМАСу президент Трамп, а также глубиной отступления ЦАХАЛа в рамках прекращения огня.

Перспектива такой сделки заставила даже Бецалеля Смотрича нарушить молчание. Когда зашла речь о том, что визит в Вашингтон может кончиться окончательным завершением войны, Смотрич заговорил, причем очень резко. В окружении Нетаниягу забили тревогу.

Более всего премьер-министра беспокоит возможность того, что коалицию покинет именно Смотрич. В окружении Нетаниягу такую вероятность оценивают как низкую, однако и полностью не исключают. До тех пор, пока речь идет о сделке в рамках "параметров Виткоффа", в коалиции относительно спокойны: исходная предпосылка, согласно которой Смотрич не станет разваливать коалицию из-за промежуточного соглашения, остается в силе. Однако в случае прогресса на переговорах и движения в сторону окончательного завершения войны и компромиссов, которые потребуются от Израиля на данном этапе, ситуация может измениться.

Представители обеих сторон – и "Ликуда", и "Ционут Датит" – делают заявления, соответствующие моменту и политическим интересам. 10 июля министр Орит Струк заявила, что не останется в правительстве "и дня", если будет принято решение о завершении войны и выходе из Газы.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, со своей стороны, заявил в Вашингтоне, что если в течение 60 дней прекращения огня не будет достигнута договоренность о демилитаризации Газы, военные действия возобновятся.

Нетаниягу прикладывает особые усилия в попытке гарантировать дальнейшее пребывание Смотрича в коалиции, так как убежден, что Итамар Бен-Гвир не выйдет из коалиции без лидера "Ционут Датит". Глава "Оцма Иегудит" исчерпал квоту демонстративных выходов из коалиции и тихих возвращений туда. Следующий такой шаг возможен только с одной целью: развала правительства. Бен-Гвир не в состоянии добиться этого своими силами, именно поэтому в окружении Нетаниягу особенно внимательно следят за Смотричем.

Ультраортодоксы: обострение кризиса

Главным источником политической головной боли, ожидающей премьер-министра Нетаниягу по возвращении из США, остается проблема призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

На уходящей неделе ШАС и "Яадут а-Тора" усилили санкции в отношении коалиции. До сих пор ультраортодоксы не поддерживали частные законопроекты, представленные депутатами от коалиции. На этой неделе они перешли на следующий уровень: бойкотировали голосование по правительственным законопроектам, то есть таким, на которые распространяется коалиционная дисциплина. В отдельных случаях речь идет о законопроектах, представляющих интерес для ШАС и "Яадут а-Тора". Помимо прочего, они отказались голосовать за законопроект о расширении полномочий раввинатских судов, а также за назначение Исраэля Айхлера на должность министра строительства. Из-за бойкота ультраортодоксов все законопроекты были сняты с повестки дня.

В ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают требовать утверждения законопроекта о призыве до окончания летней сессии. Она завершается 27 июля, однако рабочих парламентских дней осталось не более недели. Формально – времени более чем достаточно. Все, что требуется, это утвердить законопроект в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а затем вынести на голосование на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. При наличии согласия внутри коалиции, задача не из сложных. Однако этого самого согласия как не было, так и нет. Позиция Эдельштейна не изменилась ("должен быть принят закон, который реально изменит существующее положение вещей"), позиция ультраортодоксов не изменилась ("нужен закон, который даст возможность учащимся йешив продолжать учиться"), и позиция Нетаниягу не изменилась ("нужен закон, который пройдет БАГАЦ, не вызовет общественного негодования и не развалит коалицию"). Договориться в такой ситуации крайне сложно.

В ШАС и "Яадут а-Тора" почти смирились с тем, что закона не будет и в эту сессию Кнессета, но решение армии начать шаги по ужесточению мер в отношении дезертиров вывело ситуацию на новый уровень. "Если так будет продолжаться, то очень скоро у Нетаниягу не будет коалиции", – заявляют в ШАС. Там вновь повторили, что шаги в отношении учащихся йешив, например задержание дезертиров, – это точка невозврата. Что за этой точкой? Выход из правительства, что далеко не автоматически означает активные действия, направленные на развал правительства. Но возможности, которые открываются в этой ситуации перед харедим, не по душе Нетаниягу, который пообещал (вновь) вернуться и навести порядок.

Не очень ясно, что может сделать глава правительства, однако самое главное в данный момент – выигрыш времени. Это же, кстати, касается и отношений с правыми партиями. Если Нетаниягу удастся без потерь добраться до 27 июля, он получит долгие три месяца передышки. Шанс на обвал коалиции во время каникул крайне невысок, а тем временем могут произойти самые разные события, способные повлиять на политический расклад. От новой войны до нового мирного соглашения. От досудебной сделки до амнистии президента.

Нетаниягу, Баарав-Миара и Верховный суд: сериал

На этой неделе произошло событие, которое привлекло гораздо меньше внимания, чем заслуживало: юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и правительство, которому она должна советовать, пришли к компромиссу по вопросу о назначении главы ШАБАКа.

Юрсоветница согласилась, что Нетаниягу может выполнить то, что записано в законе как его прерогатива – назначить главу ШАБАКа. Нетаниягу согласился подождать с этим назначением 60 дней. Этого времени должно хватить, так полагают в прокуратуре, чтобы завершить расследование дела "Катаргейт", что должно отменить состояние конфликта интересов, в котором находится премьер-министр.

Есть множество сценариев, при которых данный компромисс обесценивается. Например, прокуратура находит новый повод заявить о "конфликте интересов" премьера. Например, начнутся, вернее возобновятся попытки не допустить Давида Зини на должность главы ШАБАКа.

Однако сам факт компромисса между премьер-министром и юридическим советником не может не вселять оптимизм. В конечном счете даже самые очевидные вещи должны быть озвучены. Компромисс по назначению главы ШАБАКа подчеркнул две очевидные вещи, которые в последнее время перестали быть очевидными: никто не может лишить правительство и его главу права использовать законные полномочия. Но это не означает, что полномочия правительства безграничны.

К сожалению, шанс на то, что таким же способом разрешится конфликт вокруг намерения правительства уволить Гали Баарав-Миару, остается призрачным. На следующей неделе должны состояться слушания юрсоветника перед специальной министерской комиссией. Баара-Миара уже заявила, что считает такой форум незаконным, а соответственно его решения и заключения. Не является ли конфликтом интересов ситуация, при которой юридический советник правительства пытается воспрепятствовать своему увольнению, решать видимо будет суд. Хотя не исключено, что правительство откажется от намерения продолжать процесс увольнения юрсоветника, придя к выводу, что шансы довести его до конца крайне невысоки. Возможно именно поэтому правительство до сих пор не представило свою позицию В БАГАЦ.

А тем временем на следующей неделе возобновляется процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Мы находимся в разгаре перекрестного допроса Нетаниягу представителем прокуратуры. Перед возобновлением процесса вновь зазвучали голоса, причем голоса весьма высокопоставленных фигур, о необходимости прийти к сделке и завершить процесс. На сей раз, эту мысль озвучил Йегошуа Лембергер, бывший заместитель государственного прокурора. В окружении Нетаниягу заявляют, что никаких переговоров нет. Камень преткновения остался неизменным: прокуратура не готова на сделку без признания действий Нетаниягу "позорными". Такое признание ("калон") вывело бы Нетаниягу на семь лет из политической жизни. На данный момент глава правительства категорически возражает против такого завершения судебного процесса.

Оппозиция: сеть (безопасности) наготове

Оппозиция, со своей стороны, проводит двойственную линию. Оппозиционеры резко критикуют правительство примерно за все – от продолжения военных действий до отсутствия призыва ультраортодоксов. В то же время в "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" готовы предоставить Нетаниягу "сеть безопасности" для того, чтобы утвердить сделку с ХАМАСом, если правые выйдут из коалиции.

Пока что в такой "сети" нет реальной необходимости, но Нетаниягу не собирается и полагаться на нее: и потому что знает, сколь ненадежна и непрочна такая "сеть". Если Нетаниягу удастся добиться ощутимых результатов, таких как освобождение заложников, разгром ХАМАСа, расширение "соглашений Авраама", почти ни у кого нет сомнений, что он возьмет инициативу в свои руки, и, выбрав подходящий момент, пойдет на выборы. Пока этого не произошло.